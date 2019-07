🔥 Amazon Prime Day : Philips Hue Kit de démarrage à 69,99€ au lieu de 149€

La domotique à prix cassé pour le Prime Day

Le pack Philips Hue plus abordable que jamais

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLes 15 et 16 juillet sont le moment idéal pour réaliser de grosses économies. En effet, ces deux jours sont consacrés au Prime Day Amazon. Les ventes flash se succèdent avec des prix rarement vus aussi bas.Pour preuve : leavec le pont de connexion et deux ampoules connectées passe à seulementau lieu de 149€. C'est plus de 50% de baisse par rapport au prix habituel de 149€ !Pour en profiter, il faut être membre du programme Amazon Prime qui donne accès à de nombreux avantages, dont la livraison rapide gratuite. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir sauter le pas, Amazon propose 30 jours d'essai gratuit et sans engagement Souvent en promotion, le pack de départa rarement été vu à un prix aussi abordable. La boite contient de quoi commencer une installation domotique ou la compléter. On y trouve unindispensable au fonctionnement du matériel. Afin d'en profiter pleinement,sont aussi inclues.Une fois l'ensemble installé dans votre, vous pourrez le contrôler avec le smartphone. Si vous possédez une enceinte ou un écran connecté avec, alors il vous suffira de prononcer un ordre à haute voix pour activer les ampoules, changer leur couleur ou même diminuer leur luminosité.Avec un tel pack, contrôler sa maison à distance ne relève plus de la science-fiction. Mais ne tardez pas pour en profiter, ces promos se terminent le 16 juillet à 23h59 !