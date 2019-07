🔥 Amazon Prime Day : les meilleures promotions sur les smartphone Huawei, Apple et Samsung

Apple iPhone XR Corail 64 go à 699€ au lieu de 859€

Huawei Mate 20 Pro Black à 499€ au lieu de 899€

Samsung Galaxy S10e Noir à 459€ au lieu de 759€

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesEt l'on commence cette petite sélection avec Apple, et l'qui voit son prix descendre à 699 euros au lieu de 859 euros en temps normal. Disponible dans sa version corail avec un stockage de 64 Go, ce produit bénéficie de tous les avantages liés à Amazon, à savoir des frais de livraison offerts et toutes les garanties habituelles du service client d'Amazon. Pour rappel, l'fait partie de la dernière génération d'iPhone sortie par Apple, bénéficiant de la puce A12 Bionic que l'on trouve aussi dans les iPhone XS et XS plus.L'bénéficie aussi d'un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces doté de l'affichage True Tone. Très solide grâce à son châssis en acier inoxydable et ses vitres en Gorilla Glass, il bénéficie d'un indice de protection IP67 pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Il possède en outre deux caméras : une TrueDepth à l'avant, avec un capteur à 7 millions de pixels qui permet l'utilisation des Animojis ou le déverrouillage par reconnaissance faciale. La caméra arrière pour sa part, possède un double capteur 12 millions de pixels capable de capturer des vidéos en 4 k jusqu'à 60 IPS, et qui dispose aussi d'un mode portrait.Pour la suite, nous vous invitons à découvrir le. Ce smartphone grand format, disponible en version européenne dans sa robe noire avec un stockage de 128 Go baisse en effet très fortement de prix pendant les Prime Day. Avec 400 euros de rabais, vous pourrez l'acquérir pour 499 euros au lieu de 899 euros en temps normal, ce qui est loin d'être négligeable.Doté d'un écran OLED de 6,39 pouces possédant une définition de 3120 par 1440 pixels, leest un smartphone qui en a dans le ventre. Equipé d'un processeur Kirin 980 suppléé par 6 Go de RAM et un GPU Mali-G76, il dispose aussi d'une batterie conséquente à 4200 mAh. Pour accompagner les 128 Go de stockage inclus de base, ce terminal peut aussi compter sur un port NanoSD pouvant accueillir jusqu'à 256 Go supplémentaires. Enfin, cet appareil dispose de deux appareils photos. Le premier, en façade, avec un capteur à 24 millions de pixels, tandis que celui à l'arrière peut compter sur un triple capteur 40 + 20 + 8 millions de pixels.Pour terminer en beauté cette sélection de smartphones à prix réduits, c'est du côté de Samsung que nous vous proposons d'aller jeter un œil. Amazon propose en effet de récupérer leNoir à 459 euros, au lieu de 759 euros normalement. Une réduction que vous pourrez obtenir sur les modèles 128 Go de couleurs vertes ou blanches, dans leurs versions françaises.Leest un téléphone plus petit que les deux précédents, puisqu'il descend sous la barre des 6 pouces avec les 5,8 pouces de son écran Infinity. Cette dalle Super Amoled bénéfice pour sa part d'une définition de 2280 par 1080 pixels. Pour le reste, ce terminal peut compter sur 128 Go de stockage, et dispose d'un port microSD capable d'accueillir une carte allant jusqu'à 512 Go. Côté processeur, le S10e est équipé avec un Exynos 9820 cadencé à 2,7 GHz, tandis que c'est un Mali-G76 qui vient remplir la case du GPU. La RAM pour sa part, s'élève à 6 GO, tandis que la batterie peut compter sur 3100 mAh. Sans surprise, on retrouvera deux appareils photos, un en façade (10 MP), et un à l'arrière (12 + 16 MP).Retrouvez les Prime Days d'Amazon sur Clubic en allant faire un tour sur la page qui leur est dédiée. Au programme, le meilleurs des bons plans High Tech et Jeux Vidéo disponibles durant ces deux jours de promotions intenses.