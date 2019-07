🔥 Amazon Prime Day : Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 64 Go à 14,96€ au lieu de 22,99€

Clé USB 3.0 Sandisk Ultre en promotion

Amazon Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesAu fil des années, les clés USB sont devenues de plus en plus abordables, si bien qu'aujourd'hui il est possible d'obtenir un modèle très performant sans devoir trop dépenser. N'importe quel fichier peut être stocké sur une clé afin de libérer un peu d'espace sur votre ordinateur. Elles peuvent même être utilisées sur des consoles de jeu (comme la PS4) pour accueillir des sauvegardes ainsi que des captures d'écran. Bref, avoir une clé USB est primordial de nos jours et la marqueest devenue une référence dans ce domaine.Le modèle que nous vous présentons dans cet article est uneavec une capacité de stockage de 64 Go. Elle est jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une clé USB 2.0 traditionnelle selon le fabricant et peut transférer un film en moins de 40 secondes (jusqu'à 100 Mo/s). Elle est compatible avec absolument tous les ordinateurs qui possèdent un système d'exploitation Windows (avec Vista minimum) ou Mac OS (version 10.6 et plus). Pour un maximum de sécurité, un mot de passe peut être ajouté et le logiciel de cryptage des fichiersest également de la partie.Grâce à l'efficacité d'Amazon, vous serez livré rapidement et gratuitement en France métropolitaine. Malgré son petit prix, cetteest sous garantie pendant 60 mois. Ainsi, si vous avez le moindre souci durant cette période, vous pourrez la faire réparer sans difficulté. Quoi qu'il en soit, le modèle présenté dans cet article est très fiable et aussi très performant. Cette clé est idéale pour stocker plusieurs centaines de photos et vidéos. Vous pourrez aussi transporter votre contenu partout avec vous grâce au format très compact de ce périphérique. Bref, elle est tout bonnement indispensable.Vous avez jusqu'au 16 juillet inclus pour profiter de cette promotion lors de l'. En ce début de semaine, restez bien connecté sur Clubic pour découvrir toutes les promotions de ces journées spéciales et riches en produits soldés.