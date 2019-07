🔥 Amazon Prime Day : Samsung smart TV 4K/UHD QLED 55' (140 cm) à 979€ au lieu de 1 299€

Un Amazon Prime Day qui frappe fort !

Un téléviseur 4K qui en a dans le ventre

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesest souvent l'occasion pour nous autres consommateurs de réaliser de très belles affaires. Il ne faut cependant pas trop hésiter lorsque l'on découvre une offre qui nous sied, car ces promotions sont bien souvent actives pour une très courte durée. Exemple avec cede 55 pouces qui passe 1299€ à 979€ pour encore 35 heures. Il vous reste donc jusqu'à demain soir minuit pour décider si vous souhaitez craquer ou non.Vendu et expédié par AuditelGO, ce produit bénéficie de plusieurs avantages liés à Amazon. Tout d'abord, sachez que vous pourrez bénéficier du paiement en quatre fois, et que les frais de ports vous serons offerts. Si ce téléviseur ne bénéficie pas des options de livraisons Amazon Prime, vous pourrez toutefois vous faire livrer entre le 25 et le 29 juillet prochain. Avec une ristourne de près de 25%, cette offre est on ne peut plus intéressante, surtout si vous souhaitez passer à la 4K.Si vous n'avez pas encore craqué pour un téléviseur 4K flambant neuf, voilà peut-être l'occasion de franchir le pas. Le Samsung QE55QQ67R est un écran 4K UHD équipé d'une dalle QLED de 55 pouces qui bénéficie de tout le savoir-faire de Samsung pour vous proposer une qualité d'image irréprochable. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un processeur Quantum Processor 4K capable d'ajuster l'image en temps réel pour une qualité d'image optimale. Il bénéficie aussi des technologies Quantum Dots et Quantum HDR qui lui permettront d'afficher des noirs profonds, et assurer un rendu des couleurs plus vrai que nature.Le Samsung QE55Q67R dispose aussi de nombreux autres avantages, à commencer par la présence de Tizen, le système de Smart TV de Samsung qui vous permettra d'accéder en toute simplicité à tous vos contenus en ligne directement depuis votre écran. La technologie IA Uspcaling vous permettra aussi d'améliorer grandement la qualité d'image des contenus qui ne sont pas en 4K native. Enfin, cet écran possède aussi la technologie Freesync afin d'assurer des performances optimales lorsque vous jouez à vos jeux préférés.Les Prime Days d'Amazon, ce sont deux jours d'offres non-stop que vous pourrez retrouver dans nos colonnes. N'hésitez pas à revenir chez nous pour découvrir les meilleurs offres du moment.