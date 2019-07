🔥 Amazon Prime Day : Apple iPhone XR Black 64 go à prix imbattable

Prime Day : promo choc sur l'iPhone XR

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

iPhone XR : un modèle du genre

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc un des derniers smartphones en date de la marque à la pomme qui voit son prix chuter aujourd'hui. Bien entendu, Amazon propose la livraison gratuite et cette réduction est uniquement valable jusqu'au 16 juillet inclus. Cette date correspond à la fin de ce. Ainsi, vous devrez rapidement vous décider et c'est pourquoi nous allons récapituler une bonne partie des caractéristiques de ce mobile afin de déceler s'il répond ou non à vos attentes. Sans plus attendre, place aux caractéristiques techniques deLe smartphone possède un écran 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Un processeur Apple A12 Bionic répond à l'appel, tout comme 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Il pourra donc basculer d'une tache à l'autre sans la moindre difficulté et faire tourner n'importe quel jeu sans accroc. Les iPhone sont principalement connus pour leurs performances remarquables et cet exemplaire ne fait clairement pas exception. Si vous cherchiez un mobile qui brille dans cette catégorie, vous allez être servis !Cependant,ne se contente pas d'afficher des performances de haute volée car il est tout aussi doué dans d'autres domaines. C'est par exemple le cas en photo grâce au capteur 12 mégapixels placé à l'arrière du mobile et à celui de 7 mégapixels positionné à l'avant. Malgré l'unique module équipé à son dos, le smartphone d'Apple réalise des clichés détaillés et le rendu est très correct même en basse lumière. Pour ce qui est de la batterie 2942 mAh, elle permet àde dépasser sans la moindre difficulté les deux jours d'autonomie. Enfin, sachez aussi que ce modèle est robuste grâce à son étanchéité IP67. Il résiste donc à la poussière ainsi qu'à une immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur.Si les smartphones signés Apple (vendus sans abonnement) sont bien souvent hors de prix pour le commun des mortels, cetoffre une bonne opportunité de plonger dans le monde d'iOS sans trop se ruiner.ne lésine pas sur ses performances et encore moins sur sa qualité photo pour afficher un tel tarif. Il s'agit d'un superbe mobile qui fera le boulot dans tous les cas de figure. Alors n'hésitez pas une seule seconde !L'continue sur Clubic, alors restez bien avec nous pour découvrir toutes les futurs promotions en rapport avec l'événement.