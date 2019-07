🔥 Amazon Prime Day : iRobot Roomba 671 à prix cassé (-40%)

Le nettoyage en toute tranquillité

Les joies de l'automatique

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLe temps où il fallait pousser tant bien que mal votre aspirateur pour nettoyer votre intérieur est révolu ! En effet, cette bonne affaire s'attarde sur l'aspirateur robot signéqui se contrôle simplement via votre smartphone. Avant de commencer avec les caractéristiques de cet appareil, il est important de savoir que la promotion ne dure que jusqu'au 16 juillet prochain. La livraison est gratuite en France métropolitaine et Amazon propose comme toujours le paiement en quatre fois si vous le désirez bien évidemment.Pour ce qui est des spécificités de cet, sachez qu'il possède un système de nettoyage en trois étapes pour un maximum d'efficacité. Grâce à ses capacités et à sa puissance, il peut aspirer aussi bien les fines particules que les débris plus imposants. Ajoutez à cela le fait qu'il s'adapte toujours à la surface sur laquelle il se trouve via ses deux brosses multi-surfaces. Carrelage, parquet, moquette... rien ne pourra lui résister ! De plus, grâce à ses capteurs "Dirt Detect", il peut nettoyer plus efficacement les zones vraiment sales.Comme nous l'avons déjà précisé précédemment,n'est pas un modèle traditionnel. Vous n'aurez absolument pas besoin de le pousser puisqu'il fera tout le travail à votre place. Vous n'aurez qu'à télécharger l'applicationsur votre mobile pour le paramétrer. Ensuite, il effectuera les tâches que vous désirez. Comme si cela ne suffisait pas, il est aussi compatible avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Vous aurez donc également la possibilité de le contrôler avec votre voix. Sa batterie lithium-ion aura besoin de 2 heures pour être totalement rechargée.Bref, ceta vraiment tout pour plaire. Il retire tous les efforts physiques nécessaires à l'utilisateur pour nettoyer une surface importante. Ajoutez à cela le fait qu'il peut se glisser partout grâce à sa petite taille et vous obtenez un modèle de qualité qui vous servira pendant bien longtemps !Restez connecté sur Clubic pour découvrir tous nos bons plans durant cet