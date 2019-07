🔥 Amazon Prime Day : Sony Xperia XZ2 Compact à 339€ au lieu de 539,10€

Un régal compact

Il a tout bon !

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSi vous en avez assez des smartphones qui ne rentrent plus dans les poches de vos pantalons, alors cetest fait pour vous. En effet, ce modèle est utilisable à une seule main puisqu'il possède un écran de 5 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels (avec optimisation HDR X-Reality). Cependant, ne vous y trompez pas, sa petite taille cache des performances très solides qui sauront vous épauler sur la plupart des jeux disponibles via Google Play.Ainsi, leembarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 ainsi que 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Une carte microSD pourra bien évidemment être ajoutée si vous désirez profiter de toujours plus d'espace de stockage. Si vous aimez lancer PUBG Mobile ou encore The Elder Scrolls: Blades (pour ne citer qu'eux au rayon des applications gourmandes), vous bénéficierez d'un rendu optimal.Côté photo à présent, un capteur 19 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, a été positionné à l'arrière du mobile. En frontal, c'est un capteur 5 mégapixels qui vous permettra de capturer des selfies. Globalement, l'Xperia XZ2 Compact possède une excellente qualité pour ses photos. En plus de la caméra au dos du smartphone, vous trouverez un capteur d'empreinte digitale juste en-dessous. Ce dernier est très utile pour déverrouiller votre appareil et réaliser des achats uniquement grâce à votre doigt.Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie tiendra pendant environ une journée et demie pour une utilisation classique du smartphone. Notez qu'il est aussi étanche via la norme IP68 et qu'il résistera donc à la poussière mais aussi à une immersion prolongée sous l'eau. Globalement, il s'agit d'un exemplaire robuste avec d'excellentes finitions. La livraison est gratuite en France métropolitaine et vous pouvez payer en quatre fois.Bref, même s'il s'agit d'un modèle datant de début 2018, le Sony Xperia XZ2 Compact tient encore parfaitement la route. En plus de ses dimensions raisonnables qui lui permettent de tenir dans une seule main sans difficulté, il affiche des performances de haute volée, un écran bien calibré, une résistance accrue et une qualité photo à la hauteur. Restez sur Clubic pour découvrir tous les bons plans de l'événement