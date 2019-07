🔥 Prime Day : Ultimate Ears BOOM 2 Lite Enceinte Bluetooth à 69,99€ au lieu de 139€

Une enceinte ultra portable

Une connexion bien pensée

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesL'Ultimate Ears BOOM 2 Lite est une enceinte vraiment conçue pour vous suivre partout. Compact, elle fait 6,5 cm de largeur, de même en longueur et pour une hauteur de 18 cm. Son format est parfait pour une prise en main rapide et confortable. Vous pourrez ainsi la garder dans les mains pendant une bonne balade sans qu'elle ne vous gêne outre mesure. Elle est bien entendu sans fil et offre une autonomie de 15 heures. De quoi passer la journée entière à l'extérieur sans arrêter votre musique.L'enceinte garantit une très bonne imperméabilité, vous n'aurez donc aucun souci à vous faire si vous passez vos vacances à la mer ou près d'une piscine. Pour venir compléter le tableau, elle a été imaginée et construite pour être particulièrement résistante aux chocs. Un appareil fiable que cet Ultimate Ears BOOM 2 Lite qui, à coup sûr, ne vous laissera pas tomber.L'enceinte se connecte en bluetooth et peut être associée à huit appareils différents simultanément. Grâce à la puissance de ses capteurs, vous pourrez contrôler votre enceinte et changer de son jusqu'à une distance de 30 mètres. Le son immersif accentué par des basses profondes se diffuse à 360° pour une écoute harmonisée, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. En vous connectant à l'application Ultimate Ears, vous aurez à disposition un égaliseur intégré qui vous permettra de personnaliser chaque écoute.Comme pour toutes les offres Prime Day, ce petit tarif n'est accessible que pour les abonnés Prime. Cependant, Amazon offre le premier mois sans demander d'engagement. Vous pourrez ainsi profiter des offres de ces 48 heures de grosses réductions et bénéficier en plus de la livraison gratuite, puis vous désabonner sans autre forme de procès. Pendant un mois vous pourrez également découvrir les services de divertissement que connaissent bien les abonnés Prime.Comme pour les autres produits du Prime Day, l'enceinte Ultimate a un stock limité. Si le modèle vous intéresse, n'attendez pas trop longtemps pour le saisir.