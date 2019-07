🔥 Prime Day : Apple, Samsung, Huawei, Logitech, les offres immanquables dès le lancement

Prime Day : notre Top 10 des meilleurs bons plans au lancement !

Smart TV Samsung Qled 4K 49"

Huawei Mate 20 Pro black

Apple iPhone XR 64 go

Bose Solo 5 Barre de son

souris Gaming Logitech G502 Proteus Spectrum

Logitech G430 Casque Gaming

Netgear Orbi amplificateur Wifi

Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 64 G

Profiter des offres Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPendant que le crépitement des feux d'artifices résonnent encore à nos oreilles, le Prime Day et ses superbes promotions sont bels et bien d'actualité. Il ne va pas falloir rester flâner trop longtemps dans les rayons virtuels du géant américain, car le démarrage est bruyant et l'accélération des ventes promet d'être vive.Pour vous simplifier un peu la tâche et vous faire gagner du temps, la Team est allée à l'essentiel : 10 offres pour 10 articles au top et à des prix concurrentiels. Sans plus attendre, on vous partage notre sélection des produits à ne pas rater pour inaugurer ces deux jours de bonnes affaires.Pour commencer cette sélection sur les chapeaux de roues, voici leà seulement 815€ sur Amazon. Ce bel appareil est doté de plusieurs technologies Quantum pour un travail précis sur le rendu et des images lumineuses. Le Quantum Dots assure ainsi la totalité du volume couleur et ce, sur toutes les vidéos, des plus claires aux plus sombres. Le HDR, quant à lui, règle la lumière de chaque image pour un résultat personnalisé assez épatant. Le processeur Quantum 4K ajuste encore la luminosité tout en garantissant l'harmonie également côté son, grâce à l'application de son propre algorithme. Vous pourrez regarder les plus beaux films et jouer à vos jeux favoris dans des conditions optimales avec ce téléviseur haut de gamme vendu aujourd'hui à petit prix.Le deuxième produit a avoir retenu notre attention est levendu à 536€ au lieu de 629€. Une promotion gigantesque sur un tel smartphone accessible donc à moins de 500€. Le Huawei offre une RAM de 6 Go/ROM pour une mémoire interne de 128 Go. L'écran de 6,39 pouces bénéficie de la technologie Huawei FullView 19:9. Côté photo, la caméra arrière dispose d'un triple objectif fabriqué avec Leica dont le capteur le plus précis est de 40 mégapixels. Pour vos selfies, la caméra frontale offre 24 mégapixels, de quoi faire de belles photos en un rien de temps. Le smartphone embarque un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et propose un format pratique qui accueille une double Nano-SIM ou une Nano-SIM ainsi qu'une carte Nano-SD. La batterie est de 4200 mAh et dispose d'un chargement rapide grâce à la SuperCharge 2.0.On continue cette sélection avec un deuxième téléphone, mais cette fois de la marque à la pomme, puisque leest en ce moment à 799€ au lieu de 855,28€. Son superbe écran LCD de 6,1 pouces d'indice IP67 garantit une excellente résistance à la poussière et à l'eau. Vous pourrez donc profiter de la plage ou de la piscine avec votre iPhone cet été, sans trop craindre de vous faire jeter à l'eau avec votre appareil. Pour être à la pointe de la modernité, la recharge de ses chargeurs Qi se fait sans fil. L'iPhone est sous iOS 12 avec Memoji et bénéficie entre autres des raccourcis Siri et des appels de groupe en face time. Pour débloquer le téléphone, vous disposez de la fonction d'identification visuelle.Notre quatrième bon plan peut vous faire danser mais aussi vous faire asseoir un peu plus profondément dans le canapé. C'est laà 169 euros au lieu de 217€. Très belle réduction à nouveau pour cette enceinte d'une puissance de 30 Watts et des dimensions suivantes : (h x L x l) 7,0 x 54,8 x 8,6 cm. La qualité du son est totalement incomparable avec celui d'un téléviseur, notamment grâce à son mode dialogue qui met tout particulièrement en valeur les sonorités des plus belles scènes du cinéma. L'enceinte Bose répond présente pour diffuser votre musique en bluetooth sur tous vos appareils, jusqu'à 9 mètres.Plus discrète que le casque de réalité virtuelle mais tout autant destinée aux férus de jeux vidéo, laest actuellement à 39,99€ au lieu de 57,17€. Une grosse réduction pour un petit objet qui sait se rendre indispensable. Sa forme bien pensée et son revêtement intelligent lui assurent un confort optimale. La souris offre un éclairage RVB ultra personnalisable en terme de couleur, ainsi qu'un poids et un équilibre adaptables. Elle comprend le format USB 16 bits/axe avec le taux de rapport USB: 1 000 Hertz (1 milliseconde) et est doté d'un capteur particulièrement vif. L'accessoire s'adapte aussi bien sur Mac que sur PC.On vous présente à présent notre petit dernier du rayon gaming, leexceptionnellement à 56,89€ au lieu de 89,99€. Le casque est un accessoire incontournable pour rester bien concentré et vivre plus intensément les parties de jeux vidéo. Le Logitech G430 permet de recevoir 7 canaux différents en plus d'un canal LFE. Les réglages du volume se font très rapidement et le commutateur de sourdine est également à proximité pour ne pas vous faire perdre de temps lorsque vous jouez. Le revêtement du casque permet un confort et une bonne respirabilité. Les oreillettes sont pivotantes pour s'adapter à chaque joueur.Le neuvième produit peut se révéler très pratique pour tous ceux qui voient leur connexion se couper une fois arrivé au grenier.est en ce moment à 279,99€ au lieu de 373,06€. Un Wi-Fi ultra puissant pour ne plus être ennuyé par un réseau diminué. L'amplificateur dispose d'un routeur et d'un satellite pour englober une (très) grande surface puisque les appareils peuvent capter le Wi-Fi jusqu'à 350m² à la ronde. Adieu les pertes de vitesse et autres lags qui ont le don de nous agacer, l'appareil de chez Orbi couvre également les défaillances de votre box Internet.On termine cette sélection avec un accessoire indispensable. La clé USB 3.0 SanDisk Ultra 64 Go au prix de 14,96€ au lieu de 22,99€. Une belle vitesse de lecture pour cette petite clé, puisqu'elle peut monter jusqu'à 100 Mo/s. Votre contenu sera en sûreté grâce à la protection par mot de passe. Il est également possible de crypter vos fichiers grâce au logiciel SanDisk Secure access. L'appareil fonctionne de à 0° à 45°.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour pouvoir bénéficier des réductions et faire des affaires pendant ces deux journées, il faut être un client privilégié. Pour cela, il suffit de vous abonner à Amazon Prime . Même si cela pose une condition, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué ni bien contraignant. L'abonnement est gratuit le premier mois et sans engagement. Vous pouvez donc le résilier à tout moment, et surtout, avant que cela ne devienne payant. Si vous avez peur d'oublier - cela nous est sûrement tous arrivé - acceptez la proposition d'Amazon qui propose de vous rappeler la date trois jours avant la fin de votre mois d'essai.En étant client Prime vous bénéficierez des offres de ce fameux Prime Day, mais vous pourrez également profiter des autres avantages du service. Vous aurez ainsi accès en illimité à la livraison accélérée, verrez vos commandes arriver devant votre porte à la vitesse de l'éclair - ou presque-, et pourrez essayer les différents divertissements (vidéo, musique, jeux...) proposés sur les plateformes Amazon.Si vous avez trouvé votre bonheur parmi cette première sélection de lancement des 10 immanquables, ne tardez pas à les mettre dans votre panier. Pendant les jours Prime Day les offres sont limitées et les produits les plus demandés peuvent filer très vite.