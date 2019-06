🔥 Bon plan : carte graphique Sapphire Nitro+ Radeon RX580 4 GD5 à 153€ au lieu de 210€

Silencieux, performant, abordable : pas de compromis pour ce GPU

Un affichage 120 Hz en Ultra-HD

Avec sa gamme Radeon RX 500, AMD a fait le pari de proposer des GPU hautes performances sur une architecture AMD Polaris à des prix accessibles sans pour autant sacrifier la qualité ! Gravée en 14 nm et équipée de 4 Go de mémoire GDDR5 Samsung et d'une fréquence de 1750 MHz, cette carte graphique Sapphire Nitro+ Radeon RX580 vous permettra de jouer sans problème et en toute fluidité en 1440p sur les derniers titres AAA.La technologie Dual-X Cooling à 2 ventilateurs permet quant à elle de refroidir le système à une température optimale afin d'exploiter au mieux toutes les capacités de ce GPU. L'utilitaire TriXX 3.0 vous permettra d'ailleurs de gérer de façon simple et précise le monitoring des performances de votre GPU alors que la technologie Zero dB Cooling assurera un refroidissement passif et totalement silencieux lorsque votre carte ne tournera pas à pleine puissance.Muni de 5 sorties vidéo, dont 2 HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort 1.4, ce GPU vous permet de connecter un maximum de 4 moniteurs simultanément et même de profiter d'un affichage Ultra-HD à 120 Hz via ses DisplayPort. Les deux ports HDMI seront quant à eux parfaits pour ceux qui souhaitent profiter de la technologie LiquidVR développée par AMD : la carte graphique Sapphire Nitro+ Radeon RX580 4 GD5 est en effet pleinement compatible avec les casques de réalité virtuelle