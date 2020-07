Le clavier mécanique Fnatic Gear Rush avec switch Cherry MX Brownen soldes chez Amazon

Les claviers gaming se remarquent généralement par leur rétro-éclairage, qui peut parfois adopter un véritable arc-en-ciel. Le Gear Rush, lui, est un clavier mécanique ayant fait le choix de la sobriété. Son rétro-éclairage à LED rouge Cherry MX est une valeur sûre, robuste et capable de vous suivre y compris pour de longues soirées de jeu.

Chaque touche rétro-éclairée est en plus synonyme de précision et de fluidité. Le clavier dispose de la technologie anti-Ghost et du N-Key rollover, mais aussi d'un repose-poignet d'une taille généreuse et d'une sensation agréable à chaque pression de touche. Un confort indispensable pour vos parties les plus longues !