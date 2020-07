Soldes 2020 : l'enceinte Bluetooth Marshall Stockwell II à prix cassé chez Amazon

Présentée au cours du printemps 2019 en même temps que la Kilburn II et la Tufton, la Stockwell II est une enceinte Bluetooth portative qui bénéficie d'un son multidirectionnel.

Disponible dans un jolis coloris noir, l'enceinte offre plus de 20 heures de d'autonomie sans recharger la batterie. Pour information, 20 minutes de recharge vous permettent de profiter de 6 heures de lecture et et 5 heures suffisent à recharger complètement la batterie.

Equipée de la technologie Bluetooth 5.0, la Stockwell II est classée IPX4 pour la résistance à l’eau et aux éclaboussures.