Le hub USB-C Aukey 6 en 1 à 14,99€ au lieu de 29,99€ chez Amazon

Parmi les qualités indéniables de cet Hub USB, nous pouvons noter la présence d'un port HDMI capable de restituer des vidéos en 4K/30 Hz. Le rendu sera donc très convaincant. De plus, le design de ce périphérique est à la fois élégant et robuste. Son armature en alliage d'aluminium lui offre une résistance accrue et une vraie légèreté. Enfin, les appareils branchés seront toujours protégés grâce à des dispositifs permettant de prévenir les surcharges, surchauffes et autres anomalies.