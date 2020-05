French Days : prix en baisse sur la Microsoft Surface Laptop 3 à moins de 780€

Amazon se charge une nouvelle fois de cette réduction disponible jusqu'à la fin des French Days. Pour vous prêter main-forte, l'e-commerçant américain vous livrera gratuitement à domicile en France métropolitaine. Vous pourrez aussi récupérer la commande au point retrait de votre choix si vous n'êtes pas souvent à la maison. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et une assurance protection de deux ans supplémentaires contre les dommages accidentels est à 70,49€.

Ce Microsoft Surface Laptop 3 se présente à nous avec son écran PixelSense de 13 pouces avec une définition de 2736 x 1824 pixels. Cette version dispose d'un processeur Intel Core i5-3470 accompagné par une carte graphique intégrée Iris Plus, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go via SSD. En termes de performances, cet ordinateur fait bien le boulot. Il est parfait pour toutes les applications et vous permettra de jouer à certains jeux vidéo dans d'excellentes conditions. De plus, l'écran tactile saura se montrer réactif.