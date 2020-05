French Days : toutes les infos sur le Black Friday à la française

Malgré la période difficile que nous traversons, la vie continue et les bons plans vont repartir de plus belle avec les French Days. Cette édition 2020 a été repoussée mais nous connaissons désormais les nouvelles dates. Vous allez donc pouvoir profiter d'une vague de promotions qui va bientôt déferler sur Clubic.

Les commerçants ont malheureusement dû repousser les dates initiales à cause du confinement. Ainsi, nous pouvons confirmer aujourd'hui que les French Days 2020 auront lieu du 27 mai au 1 er juin . Cette semaine sera très chargée et toute la rédaction de Clubic sera mobilisée pour vous permettre de découvrir les réductions qui valent le détour.

Ainsi, les sites que nous venons de citer sont logiquement concernés par cet événement. Désormais, d'autres firmes participent également à ce grand rassemblement. Vous trouverez donc des réductions sur Amazon, Rakuten, eBay et bien plus encore.

La première édition des French Days a été initiée par six grandes enseignes bien connues de tous. Il s'agit de Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprive.com.

Nos sélections seront très variées et concerneront toutes les marques célèbres. Vous trouverez des smartphones mais aussi des tablettes tactiles, des consoles et jeux vidéo, des PC avec leurs composants et périphériques, des objets connectés & domotiques, des casques audio et écouteurs, des Smart TV, des appareils photos et bien plus encore...

Enfin, attardons-nous sur les produits qui seront directement impactés par ces remises. La Team Clubic Bons Plans va logiquement s'attarder sur les appareils high-tech.