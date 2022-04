La tablette tactile Lenovo Pad P11 à un prix sacrifié !

C'est sur Aliexpress que ce bon plan est disponible aujourd'hui, avec un vendeur français et une livraison depuis un entrepôt français. La tablette tactile Lenovo Pad P11 en version 64 Go de mémoire avec 4 Go de RAM passe à 171,42€ au lieu de 241,43€. Et il y a en plus une case coupon à cocher pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 12€. Soit au final 159,42€.

La tablette sera chez vous en quelques jours, avec par contre une prise US. Mais il est possible d'utiliser une prise USB classique comme celle de votre smartphone.