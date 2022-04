Le prix du Roborock S5 Max balaie tout sur son passage !

En optant pour le Roborock S5 Max, vous allez avoir un appareil deux-en-un. En effet, non seulement il va aspirer la poussière mais il est en plus capable de passer la serpillère à l'eau froide afin de nettoyer vos sols. Cette petite merveille de technologie est actuellement en vente à 381,05€ chez AliExpress et vous pouvez le choisir en noir ou en blanc.

C'est un aspirateur autonome dont vous pouvez suivre la progression sur votre smartphone. Intelligent, il peut cartographier jusqu'à 300 m² de pièces et les garder en mémoire afin d'optimiser son parcours. Celui-ci s'affiche dans l'app compagnon et vous pouvez aider le Roborock S5 Max en lui indiquant des zones encore non visitées.