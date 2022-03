Un prix à couper le souffle pour la tablette Xiaomi Pad 5

Passons maintenant à la fiche technique de la tablette Xiaomi Pad 5. On l'a dit juste au-dessus, son écran de 11" affiche de la 2K, soit du 2560 x 1600 pixels. Le modèle présenté ici est doté de 6 Go de RAM et d'un stockage interne de 256 Go.

La tablette revêt une apparence tout ce qu'il y a de plus simple et sobre, et on ne lui en demande pas plus. Elle se prend très bien en main et réagit au doigt et à l'œil lorsque vous l'utilisez. On retrouve sur la tranche gauche de la tablette un connecteur pour pouvoir fixer un clavier Bluetooth et utiliser la tablette comme un petit Chromebook.

Sa batterie de

8720 mAh se charge via une prise USB-C et celle-ci vous octroie une autonomie de 17h d'affilée. Divisée en petites sessions journalières, vous pouvez l'utiliser pendant environ trois jours. Et il est bien entendu pourvu d'un appareil photo à l'arrière de 13 Mpx, pour de belles vidéos en 4K, et un capteur avant de 8 Mpx.