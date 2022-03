Anniversaire AliExpress : l'excellent bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6 chute de prix

Qualité du sommeil, rythme cardiaque, mesure du niveau de stress, exercices de respiration et bien d'autres fonctionnalités sont d'actualité avec le Xiaomi Mi Smart Band 6. Celui-ci met aussi le paquet sur le sport puisqu'il comptabilise une trentaine de profils sportifs différents. Des activités comme le basketball, la boxe, le badminton ou même la zumba sont incluses. C'est également le cas de la marche, du vélo, de la nage (étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur) et bien plus encore. Enfin, la batterie embarquée tiendra sans aucun souci pendant presque trois semaines.