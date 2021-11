Single Day AliExpress : 5 offres incontournables chez AliExpress

Décidément le Single Day prend de plus en plus d'ampleur et les offres sont réellement attractives sur AliExpress. D'autant qu'avec l'ouverture d'entrepôts en France, les envois sont plus rapides et qu'ils ne risquent pas la douane. On retrouve donc du Xiaomi, bien sûr, mais aussi OnePlus, et GoPro dans cette sélection hétéroclite.