Single Day AliExpress : à ce prix les écouteurs Xiaomi Redmi AirDots 2s sont presque donnés 🔥

Les utilisateurs ne jurent plus que par les écouteurs true wireless, pas étonnant donc que Xiaomi, l'un des plus grands constructeurs tech au monde, ne propose sa propre solution avec les Xiaomi Redmi AirDots 2s.

Ces petits écouteurs sont accompagnés d'embouts afin d'être maintenus fermement dans vos oreilles. Si vous possédez un smartphone Xiaomi compatible, il suffit d'ouvrir le boitier pour commencer l'appairage. Un pop-up va s'ouvrir sur l'écran de votre téléphone avec un simple bouton pour établir la connexion. Quelques secondes suffisent pour commencer à écouter votre musique.

Les Xiaomi Redmi AirDots 2s disposent en outre de capteurs qui mettent en pause la musique à la seconde où vous les retirez de vos oreilles. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, vos écouteurs s'adaptent immédiatement à votre utilisation.

Un bouton est évidemment présent pour accéder aux commandes comme pour prendre un appel ou appeler votre assistant vocal. Appuyez trois fois dessus et vous accédez au mode jeu, qui va réduire au maximum le délai entre le retour audio et l'image pour vous proposer la meilleure expérience possible.

Pour l'autonomie enfin les Xiaomi Redmi AirDots 2s sont conçus pour vous accompagner 20 heures au total grâce au boitier de rangement et de charge fourni dans la boite. Les écouteurs quant à eux disposent d'une petite batterie amenant leur autonomie à 4 heures d'écoute.