L'aspirateur Robot S5 Max vraiment moins cher avec ce code promo (stocks limités)

Avec le S5 Max, Roborock propose un appareil adapté à toutes les maisons et à tous les utilisateurs grâce à son petit prix. En effet l'appareil subit une belle baisse de prix et AliExpress, qui n'est jamais le dernier pour vous proposer quelques réductions supplémentaires, vous permet de gagner 25€ supplémentaires grâce au code promo FRJUN250. Il vous suffit de taper ce code lors de la validation de votre panier pour profiter immédiatement de cette remise.

Le Roborock S5 Max est donc l'un des robots les plus puissants de la marque. Il dispose d'un moteur de 2 000 Pa, ce qui lui permet de ramasser à la fois les poussières et les miettes mais aussi les déchets plus volumineux et les touffes de poils. Rien ne résiste à sa puissance d'aspiration, à sa large brosse centrale et à sa brosse latérale qui vient peaufiner le travail en récupérant les saletés dans les coins et le long des murs. Le Roborock S5 Max dispose également d'un mode de lavage humide des sols à l'aide d'un réservoir d'eau et d'une serpillère à installer sur l'appareil. En un cycle il redonne de l'éclat à votre carrelage et à votre parquet.

Pour se déplacer dans votre maison le Roborock S5 Max dispose d'un système de guidage et de cartographie laser. Dès le premier passage les capteurs de l'appareil analysent les murs, la disposition des pièces et des meubles pour ensuite optimiser à chaque passage la durée du cycle et gagner quelques minutes précieuses. L'application mobile permet ensuite d'indiquer les différentes pièces pour envoyer le robot dans un endroit spécifique et ramasser en quelques minutes les détritus qui s'y trouvent.