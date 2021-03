Anniversaire Alibaba : Xiaomi Redmi Note 10 chute de prix avec ce code promo exclusif

L'anniversaire Alibaba est lancé et cet événement se poursuivra jusqu'au 2 avril prochain. Sur cet article, les clients seront livrés à domicile gratuitement sous à peine trois jours ouvrés. Pour bénéficier de la promotion en vigueur, pensez à utiliser le code suivant au moment de l'achat : PASSION20. Il appliquera une remise de -20€ sur ce produit. Un remboursement intégral pourra être demandé durant les 20 premiers jours et une garantie de deux ans est de la partie.

Évoquons maintenant les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 10. Fraichement sorti en Europe, le smartphone de la firme chinoise dispose d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en 2400 x 1080 pixels. La dalle est à la fois lumineuse et agréable à regarder. Un processeur Snapdragon 678 est également présent. Il est épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Pour un téléphone aussi abordable, les performances sont plutôt honnêtes. Aucun ralentissement à signaler sur l'interface et entre les applications. Vous pourrez aussi jouer à quelques titres mais des concessions seront obligatoires sur les graphismes en 3D.