Soldes : vente flash sur l'aspirateur robot Roborock S5 Max

Le S5 Max est l'un des derniers appareils développés par le constructeur Roborock. Pour cette nouvelle version, la marque a conservé son design circulaire mais a revu en profondeur l'intégralité de la fiche technique pour proposer plus de puissance d'aspiration.

Le S5 Max propose donc un moteur de 2000 Pa, pouvant ramasser les poussières mais aussi les miettes plus ou moins importantes ainsi que les poils d'animaux. Il dispose d'une brosse principale en nylon et d'une brosse latérale sur le côté droit pour récupérer les impuretés dans les coins et le long des murs. Le robot dispose également d'un mode de lavage humide des sols, qui consiste à placer une serpillère sous l'appareil et le réservoir d'eau inclus dans la boite pour passer un coup de frais dans toute la maison, le tout sans efforts.

Pour se déplacer dans la maison le Roborock S5 Max dispose de nombreux capteurs laser qui lui permettent d'analyser les différentes pièces de la maison et de les répertorier sur une carte réalisée après chaque cycle de nettoyage. Il est ensuite possible d'envoyer le robot dans un endroit spécifique de la maison ou de l'appartement pour réparer un petit accident en quelques minutes seulement.