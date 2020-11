Single Day : le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à moins 40% 🔥

Le Single Day prendra fin ce jeudi 12 novembre 2020 mais AliExpress est encore mobilisé pour nous offrir de belles réductions. Dans le cas de cet article, sélectionnez l'exemplaire avec quatre protections d'écran pour bénéficier du tarif le plus avantageux. La livraison en France est gratuite mais il faut tout de même compter trois bonnes semaines avant de recevoir le colis. Vous pourrez être remboursé durant les 75 premiers jours en cas d'insatisfaction. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 est équipé d'un écran Amoled de 1,1 pouce. L'interface est simple à appréhender et affiche dès le menu principal plusieurs informations essentielles comme l'heure, la date, le nombre de pas ou encore la fréquence cardiaque de l'utilisateur.

L'appareil vous accompagnera et vous conseillera lors de vos activités physiques comme la marche, le yoga, la nage, le vélo, la musculation et bien plus encore. Le bracelet peut même analyser la qualité de votre sommeil.