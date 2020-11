Xiaomi, OnePlus, Poco : AliExpress casse les prix pour son Single Day

Le récent Poco X3 NFC est le modèle entrée de gamme le plus convainquant du moment. On retrouve un écran IPS LCD de 6,67 pouces avec définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et 120 Hz, une puce Snapdragon 732G, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage (mémoire extensible par microSD) et une massive batterie de 5160 mAh avec recharge rapide 33W. La partie photo est confiée à un capteur de 64 mégapixels ƒ/1.9 accompagné d'un ultra grand-angle, d'un macro et d'un objectif dédié à la profondeur de champ.