L'excellent Honor 9X 128 Go encore moins cher pour le Single Day chez AliExpress

Passons aux spécificités techniques du Honor 9X qui possède un écran 6,59 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Cette dalle est bien calibrée. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Kirin 710F avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

En terme de performances, nous avons forcément vu mieux étant donné l'âge assez avancé de ce smartphone abordable. Cependant, il est idéal pour effectuer des taches basiques comme naviguer sur internet, regarder des vidéos et lancer des applications.