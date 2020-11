Single Day : l'excellent Realme 6 dans sa version 128 Go à prix choc avec ce code promo

Cette fête venue d’Asie est l’occasion de profiter de bons plans chez nous ! AliExpress propose de bénéficier du smartphone Realme 6 en version 128 pour seulement 168 € en utilisant le code réduction 11RAPIDE15 au lieu de 273 € !

Ce smartphone embarque un écran de 6,5“ Full HD+ à 405 ppp offrant une résolution de 2400 x 1080 pixels avec un processeur octacore Mediatek Helio G90T cadencé à 2,05 GHz et secondé par 4 Go de mémoire vive. Sa capacité de stockage peut être étendue via une carte microSD.