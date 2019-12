Cyber Monday : les meilleures promotions du moment chez AliExpress

Cyber Monday : les meilleurs bons plans chez AliExpress

Le Cyber Monday façon AliExpress

Une vingtaine de catégories et de bonnes promos pour ce Cyber Monday !

Cyber Monday : AliExpress le roi de la High-Tech à petit prix

En ce lundi de Cyber Monday, votre boîte mail déborde sans doute de newsletters qui pointent vers les bonnes affaires du web. Vos applis mobiles sont là aussi pour vous inciter à craquer. Mais parfois trop... c'est trop. Pas facile de s'y retrouver face à une telle quantité de produits. C'est pourquoi, après plus d'une semaine passée à dénicher pour vous les meilleures affaires du web, la rédaction de Clubic.com vous a concocté une sélection de bons plans à ne pas manquer sur le site du géant AliExpress.Le Black Friday est fini... vive le Cyber Monday ! Sur son site de vente en ligne, AliExpress prolonge cette semaine de folie avec encore deux jours de super promos. La promesse ? Retrouvez dans les pages dédiées au Cyber Monday « les articles les plus populaires à petits prix ». Et il y en a pour tous les goûts... et pour tous les besoins. Que vous soyez un geek à la recherche d'une montre connectée, un sportif en quête d'un tracker d'activité ou que vous envisagez déjà de vous équiper d'une action-cam pour filmer vos descentes sur les pistes de ski dans les prochaines semaines... tout y est.Le Cyber Monday façon AliExpress c'est vingtaine de catégories proposées et des milliers de produits les plus variés. Mais naturellement, chez Clubic nous nous sommes intéressés à la tech... pour mieux vous servir. Consultez attentivement notre sélection, grâce à Clubic cette année vous ne direz peut-être pas « Damned ! Je n'ai pas encore terminé mes achats de Noël ».Parmi la vaste sélection de produits disponibles, ne passez pas à côté de la promotion portant sur la caméra d'action GoPro Hero 8 . Celle-ci a été testée et approuvée par la rédaction : c'est sans aucun doute la meilleure action-cam du moment. Et si vous vous rendiez dans la rubrique « électronique » pour acheter la carte MicroSD qui va avec. AliExpress fait des promotions sur des modèles de marque SanDisk ou Samsung de 16 à 512 Go.D'ailleurs, cet espace « électronique » c'est aussi tout l'un des plus célèbres du site AliExpress, réputé pour ses accessoires pas chers et très pratiques. Le petit truc auquel on avait toujours renoncé pour une histoire de prix. Désormais, le bon plan est là, à portée de clic ! D'ailleurs, nos amis gamers pourront se réjouir de trouver une vase sélection de souris et périphériques en tout genre pour élever encore une peu le niveau.Pas le temps de jouer ? Et bien que diriez-vous de retrouver un peu de temps libre en confiant le nettoyage de vos sols à un aspirateur robot ? La bonne nouvelle c'est que les prix de ces petites bêtes de technologie sont désormais abordables pendant ce Cyber Monday. Dans la catégorie « électroménager », vous trouverez par exemple le Roborock S50 à 313,14 euros ou encore le Xiaomi Mi Robot à 218 euros ! Et dire que ces aspirateurs robots coutaient plus de 500 euros il n'y a encore pas si longtemps.Tablettes, smartphones, ordinateurs, casque gaming, écouteur sans-fil, clé USB, disques durs... on ne compte plus les rubriques disponibles. Et bonne nouvelle, les promos exposées concernent tous types de produits, plus ou moins haut de gamme, permettent d'adresser le plus large public, même si votre budget n'est pas très élevé.En venant sur Clubic vous avez fait « bonne pioche », avec AliExpress, on va vous faire faire de bonnes affaires.