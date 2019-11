Single Day : le Xiaomi Redmi Note 8 64 Go au meilleur prix chez AliExpress

Le Xiaomi Redmi Note 8 64 Go encore moins cher que le 32 Go

Une fiche technique incroyable pour ce prix

En cumulant une promotion sur le prix de base du produit et l'utilisation du coupon NOTE11, le Xiaomi Redmi Note 8 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage passe à seulement 135,89 euros sur AliExpress. Et ce pour trois coloris au choix : gris, blanc et bleu. C'est véritablement un prix exceptionnel pour un des meilleurs smartphones milieu de gamme, qui plus est d'excellente facture. Pour que vous vous rendiez bien compte de l'affaire, d'habitude la version du même mobile avec 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne est plus cher.Pour 135,89 euros, soit le prix d'un entrée de gamme moyen, voici donc à quoi on a droit ici. D'abord, un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ 1080 pixels, format 19,5:9 et ratio corps-écran de 81,7%. Une encoche en forme de goutte d'eau abrite le capteur photo frontal, alors que le lecteur d'empreintes est situé au dos. L'arrière du smartphone, justement. On y trouve un quadruple capteur photo avec module principal de 48 MP et ouverture f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et f/2.2, un capteur macro de 2 MP et f/2.4 et un capteur de profondeur de 2 MP et f/2.4. L'autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh, de quoi tenir tranquillement la journée. Elle bénéficie d'une recharge rapide 18W. Enfin, on retrouve un SoC Snapdragon 665 de Qualcomm gravé en 11nm pour piloter le tout. Niveau logiciel, on a logiquement l'interface MIUI 10 basée sur Android 9 Pie.