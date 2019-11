Bons plans Xiaomi : les promos immanquables AliExpress 11.11

Le Single Day, sorte de Black Friday chinois

Les offres exceptionnelles Xiaomi sur AliExpress

Alors que le Black Friday n'est plus qu'à trois petites semaines, un autre événement peut vous permettre de dénicher des bons plans. Car en Chine, chaque année, le 11 novembre est placé sous le signe du « Single Day », ou « jour des célibataires ». Et pour célébrer cette date, quoi de mieux que des promotions sur de nombreux produits ? Le Single Day est en effet une des plus grandes fêtes commerciales du pays.Et parmi ceux qui ont largement contribué à la notoriété de cet événement, on retrouve Jack Ma, fondateur et P.-D.G. du groupe Alibaba, qui possède notamment... AliExpress. Ce n'est donc pas un hasard si vous allez pouvoir bénéficier de prix réduits sur la plateforme, ce lundi 11 novembre 2019. Et puisque la Chine est à l'honneur, nous allons vous parler des promotions proposées sur plusieurs produits de la marque Xiaomi, du smartphone au bracelet connecté, en passant par la trottinette électrique...Commençons avec le Xiaomi Redmi Note 8 64 Go. Le smartphone du constructeur chinois affiche, en temps normal, un rapport qualité-prix des plus intéressants, en particulier grâce à son processeur Snapdragon 655 Octa Core et ses 4 Go de mémoire vive. Mais en ce jour de fête, vous allez pouvoir vous le procurer à un tarif vraiment cassé : en entrant le code promo « NOTE11 », le Redmi Note 8 ne vous coûtera que 89 euros !Autrement dit, pour moins de 100 euros, vous pourrez bénéficier d'un appareil doté de quatre capteurs photo à l'arrière, dont un principal de 48 MP. Et pour les selfies, la caméra avant vous permettra, quant à elle, de prendre des photos en 13 MP. Par ailleurs, son affichage vous aidera à profiter d'une expérience multimédia intense, avec son écran 6,3" FHD+. Enfin, côté autonomie, vous aurez de quoi voir venir, grâce à une batterie 4 000 mAh, que vous pourrez recharger rapidement. Une opportunité rare, à saisir uniquement ce lundi 11 novembre.Autre promotion, autre engin, avec la trottinette électrique M365, toujours par Xiaomi. Il s'agit incontestablement d'un des modèles les plus populaires sur le marché, qui affiche, comme souvent avec la marque chinoise, un très bon rapport qualité-prix. Et lors du Single Day, vous pourrez l'acquérir à seulement 288 euros. Donc si vous avez prévu d'acheter une trottinette électrique, c'est certainement le bon moment !Encore une fois, ce n'est pas parce que le prix est réduit que le produit est lui-même au rabais. Robuste et puissant, le modèle, d'un poids de 12,5 kg, embarque en effet un moteur de 250 W, qui lui permet d'aller jusqu'à 25 km/h. Pour des déplacements urbains en toute sécurité, il faut également noter que l'engin intègre un frein à disque à l'arrière, ainsi qu'une sonnette efficace. Enfin, son autonomie est appréciable, pouvant aller jusqu'à 30 km.Par ailleurs, une fois chez vous, vous avez peut-être envie de profiter d'une expérience multimédia optimale sur votre téléviseur. Pour cela, rien de tel que la box TV Xiaomi Mi Box S 4K, sortie il y a à peine un an, pour un divertissement en ultra-haute définition. Et si son prix est déjà avantageux d'ordinaire, avec le Single Day, vous pourrez vous l'offrir en ne dépensant que 43 euros !Tournant sous Android 8.1, la Mi Box S 4K vous enthousiasmera, avec une qualité d'image remarquable, en 4K HDR. Quant au son, il n'est pas non plus laissé de côté, avec les technologies Dolby et DTS. De plus, vous pourrez la commander à la voix, via Google Assistant, directement intégré dans l'appareil. Si vous n'êtes pas encore convaincu(e), n'hésitez pas à jeter un œil à notre comparatif des box multimédia Android Achevons notre tour des promotions du 11.11, avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4. Un accessoire des plus pratiques au quotidien, qui vous aide également à surveiller votre santé. Et si vous voulez vous faire plaisir sans trop dépenser, il constitue la cible idéale : avec l'opération Single Day sur AliExpress, il vous suffira de débourser seulement 16 euros pour le recevoir !Le Mi Band 4 est un bracelet connecté au design sobre et élégant, que vous pourrez emporter partout avec vous. Avec ses différents capteurs, il vous livrera des informations quant à votre rythme cardiaque, au nombre de pas effectué dans la journée, ou encore à la qualité de votre sommeil. De cette façon, il pourra aussi vous servir pour vos activités sportives, y compris pour la natation, grâce à son étanchéité. Quant à son affichage, il prend place sur un écran tactile AMOLED 0,95", bénéficiant de la technologie OLED. Le tout pour une autonomie allant jusqu'à 20 jours en veille.Alors prêt(e) à mettre le cap sur la Chine, pour les promos exceptionnelles d'AliExpress sur les produits Xiaomi ? Ne manquez pas cette occasion, qui ne se produit qu'une fois par an ! Le plus dur à présent, cela va être de choisir...