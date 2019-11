Single Day : notre top 5 des bons plans Apple et Xiaomi pour le AliExpress 11.11

Très belle promotion sur l'iPhone 11

C'est le Black Friday avant l'heure ! Ce 11 novembre 2019, les Chinois fêtent le Single's Day, un événement plutôt à destination des jeunes qui est devenu une occasion de consommer. C'est pourquoi on retrouve en ce jour de nombreuses réductions sur AliExpress. Sans surprise, des appareils de la marque chinoise Xiaomi sont concernés. Mais pas seulement. La Team Clubic Bons Plans a même réussi à dégoter quelques produits Apple à bon prix. Si vous craquez pour l'un des produits que nous avons sélectionné, il vous suffit de les mettre dans votre panier pour bénéficier de coupons de réduction activable dès le 11 novembre. Pensez-y !On commence avec l'iPhone 11, sorti il y a seulement quelques mois à 809 euros pour la version embarquant 64 Go de stockage. Durant ce jour, et ce jour seulement, il est possible de l'acquérir pour la somme de 613 euros grâce à une réduction de prix combinée à l'application du code promo APPLE11. Une excellente affaire si vous souhaitez acquérir un iPhone dernière génération. Surtout que cette année, Apple a enfin fait des efforts avec son mobile. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous à notre test de l'iPhone 11 Côté fiche technique, on retrouve un écran LCD IPS Liquid Retina de 6,1 pouces avec format 19,5:9 et définition de 1792 x 828 pixels (326 ppp). L'appareil profite de la dernière puce maison de la firme de Cupertino, l'A13 Bionic gravé en 7 nm+ et de 4 Go de RAM pour les performances. On fait aussi un bond dans l'autonomie par rapport aux modèles précédents avec une batterie de 3 110 mAh compatible recharge rapide jusqu'à 18W. On retrouve un double capteur photo ainsi articulé : 12 MP et ouverture f/1,8 + capteur ultra grand-angle 12 MP (f/2,4). A l'avant, on a une caméra selfie 12 MP (f/2,2) accompagnée d'un capteur ToF 3D pour Face ID.Pour les amateurs d'audio et de l'écosystème Apple, AliExpress propose également des Airpods 2 à petit prix. Via le coupon PODS11 à renseigner au moment de valider le panier, leur prix passe à 146 euros. Une bonne affaire qui accompagne parfaitement notre deal pour l'iPhone 11, bien sûr compatible avec ces Airpods de seconde génération.En plus d'offrir un excellent son pour ce type de produit, les Airpods 2 bénéficient aussi d'une bonne autonomie avec jusqu'à 5 heures de lecture avec une seule charge. On a même droit à plus de 24 heures d'écoute avec le boîtier de charge inclus dans la boîte, qui sert aussi à ranger les écouteurs pour ne pas les perdre. En seulement 15 minutes de charge, c'est reparti pour 3 heures d'écoute. L'appareillage avec les iPhone et produits Apple est très simple et d'une rapidité impressionnante.C'est fini pour Apple, on passe désormais aux appareils Xiaomi. Ceux-ci sont déjà parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché, et on va encore plus loin en ce 11 novembre. On démarre avec un smartphone : le Redmi Note 8, dans sa configuration 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Vous allez ici pouvoir profiter d'un tarif vraiment exceptionnel : avec le code promo NOTE11, le mobile passe à 89 euros. Oui, vous avez bien lu. Un excellent milieu de gamme au prix d'un entrée de gamme ultra basique. Une occasion en or à ne pas rater.Le Redmi Note 8 est équipé d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+. Il est propulsé par une puce Snapdragon 665 de chez Qualcomm gravée en 11nm niveau matériel et par la surcouche MIUI 10 basée sur Android 9 Pie pour le logiciel. Sa batterie d'une capacité de 4000 mAh, compatible recharge rapide 18W, lui permet de garantir une excellente autonomie, marque de fabrique de la gamme Redmi Note de Xiaomi. On a aussi droit à un quadruple capteur photo au dos avec module principal de 48 MP et ouverture f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et f/2.2, un capteur macro de 2 MP et f/2.4 et un capteur de profondeur de 2 MP et f/2.4. Bref, un monstre à ce prix-là.Après un Redmi Note 6 un peu décevant dans l'ombre d'un exceptionnel Redmi Note 5, Xiaomi s'est rattrapé en lançant un nouveau best-seller au rapport qualité-prix incroyable : le Redmi Note 7. A l'occasion du Single's Day, le smartphone est disponible sur AliExpress au tarif de 153 euros dans sa variante 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.Le Redmi Note 7 embarque un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+, un SoC Snapdragon 660 et une batterie de 4000 mAh compatible recharge rapide pour tenir plus d'une journée sans avoir besoin de recharger. L'appareil photo est composé d'un module principal de 48 MP et ouverture f/1,8 et d'un second capteur de 5 MP. La caméra frontale de 13 MP pour les selfies est intégrée dans une encoche en forme de goutte d'eau très à la mode depuis le deuxième semestre 2018. Pour en savoir plus sur le produit, référez-vous à notre test du Xiaomi Redmi Note 7 On termine avec la très populaire trottinette électrique pour particulier M365 de Xiaomi. Il est aujourd'hui possible de l'acquérir pour 288 euros, un excellent prix. Ce genre d'appareil s'est rapidement imposé dans les grandes villes pour parcourir des distances moyennes et longues rapidement dans un cadre urbain. Pour avoir notre ressenti sur ce véhicule, rendez-vous sur notre test de la Xiaomi M365 Niveau caractéristiques, on retrouve une puissance moteur de 250 watts, une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie jusqu'à 30 km (batterie 36 volts et 7,8 Ah, temps de recharge de 0 à 100% de 5 heures). On a aussi des roues de 8,5 pouces gonflables, un frein à disque à l'arrière et magnétique à l'avant. La trottinette supporte un poids de 100 kg. Elle en fait elle-même 12,5 et peut être pliée pour être transportée.Maintenant que vous savez tous des meilleures promotions chez AliExpress, bon shopping à tous !