Forfait mobile : une vente privée exclusive pour un forfait 4G 50Go à 7,99€

Un prix qui s'adapte à votre usage

Un forfait mobile très complet

Tout d'abord, précisons que cette vente privée est valable jusqu'au 10 mars prochain. Pour accéder aux détails de l'offre, vous devrez fournir une adresse mail valide. Cet abonnement est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment. Cependant, il y a quelques modalités importantes à connaître au niveau de la facture mensuelle. En effet, Prixtel adaptera le montant du forfait par rapport à votre usage. Nous allons tout vous expliquer.Ainsi, l'offre de base est fixée à 7,99€/mois pour 50 Go d'internet. Cependant, sachez que l'usage n'est pas bloqué et que vous pourrez grimper jusqu'à 100 Go et même 200 Go de datas consommées chaque mois. Prixtel vous demandera alors 13,99€/mois pour le second palier et 19,99€/mois pour le dernier. Au bout d'un an, le prix de départ passera de 7,99€ à 12,99€. L'augmentation affecte aussi les autres montants qui passeront de 13,99€ à 18,99€ et de 19,99€ à 24,99€. C'est aussi simple que ça ! Si vous vous contentez des 50 Go, alors vous resterez au prix le plus bas.Pour le reste, sachez que cette formule vous permettra aussi de profiter des appels et SMS / MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Union Européenne ainsi que les DOM. Prixtel passe uniquement par le réseau de SFR pour cette offre. Si vous avez des questions ou des soucis avec votre nouvel abonnement, vous serez heureux d'apprendre qu'un service client de qualité sera à votre écoute. Bref, vous ne manquerez de rien !C'est tout ce qu'il fallait savoir sur cette offre signée Prixtel. Cette dernière s'adaptera à tous vos besoins et vous permettra de rester en contact avec vos proches en France comme à l'étranger. C'est à vous de jouer !