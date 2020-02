VPN pas cher : l'offre complète Ring VPN à 2,60€/mois

Moins de 3 euros par mois pour ce VPN

Anonymat et sécurité

Pour bénéficier de cette offre VPN , vous devez souscrire à l'abonnement de 2 ans, facturé 62,56 euros. Ce qui revient donc à payer 2,60 euros mensuels sur la période. Pas de hausse de prix après ces 24 mois, vous pouvez ensuite de nouveau reprendre un forfait de deux ans pour la même somme de 62,56 euros, là où le tarif double après une promotion chez certains concurrents. Les options d'abonnement 1 an et 1 mois existent mais sont forcément beaucoup moins intéressantes. Sachez que vous avez droit à une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 30 jours après souscription si vous n'êtes pas satisfait.Ring VPN permet de naviguer en toute sécurité sur internet sans être pisté, de protéger ses données personnelles et de conserver son anonymat. La plateforme a recours aux protocoles de cryptage militaire AES-256 bits pour le chiffrement des données. Ring VPN utilise aussi les protocoles OpenVPN (TCP, UDP), L2TP-IPSec, SSTP, PPTP, l'application basculant automatiquement vers celui qui convient le mieux à votre utilisation. Aucun log n'est conservé par le service.Avec plus de 500 serveurs situés dans plus d'une centaine de pays, le haut-débit et une bande-passante illimité, Ring VPN mise aussi sur une expérience utilisateur de qualité. De quoi aller regarder des contenus vidéo normalement indisponibles en France ou au contraire regarder la TV française depuis l'étranger. L'application est disponible sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome et Firefox. Un seul compte permet une utilisation simultanée sur jusqu'à cinq appareils.Si vous souhaitez comparer Ring VPN avec d'autres services similaires, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleurs VPN disponibles sur le marché.