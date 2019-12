Un VPN au meilleur rapport qualité/prix ? Découvrez les 3 meilleures offres de Noël

CyberGhost, le choix de la rédac

ZenMate, l'un des moins chers

Surfshark, le VPN pour toute la famille

Dans notre comparatif des meilleurs VPN disponibles sur le marché , c'est CyberGhost qui s'empare de la première place et de la recommandation de la rédaction. Et cela tombe bien, il est en promotion actuellement. Si vous souscrivez pour un an directement, vous bénéficiez de 77% de remise. Vous êtes facturé 33 euros pour 12 mois, soit 2,45 euros par mois seulement. La deuxième année passe ensuite à 66 euros, un tarif qui reste intéressant. Une offre garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours.CyberGhost est disponible sur Android, iOS, Windows, Linux, macOS, Fire TV, Android TV, Chrome et Firefox et permet le connexion simultanée sur sept appareils. Vous pouvez accéder à plus de 5922 serveurs répartis dans plus de 89 pays avec une bande-passante illimitée et à haut débit. Côté sécurité, le service propose le chiffrement de l'adresse IP, l'anonymat, la navigation sûre sur les réseaux Wi-Fi publics et n'enregistre aucun log.Originaire d'Allemagne, le VPN ZenMate mise sur le rapport qualité-prix pour tirer son épingle du jeu. Pour deux ans d'abonnement, vous n'avez à payer que 42 euros. Ce qui revient à 1,75 euros le mois, presque donné ! Après ces 24 mois de promotion, le prix repasse à 42 euros l'année, soit 3,5 euros mensuels. Vous êtes garanti satisfait ou remboursé durant une période de 30 jours après la souscription.ZenMate possède une application sur Android, iOS, Windows, Mac, Chrome et Firefox. Vous pouvez vous connecter à des serveurs situés dans plus de 35 pays à grande vitesse, sans limite de bande-passante et avec jusqu'à 5 appareils différents en simultané. Pas d'archivage des données, vos informations ne sont stockées nulle part.SurfShark, c'est deux ans d'utilisation (plus 1 mois gratuit) pour 42,25 euros avec le coupon. Ce qui revient à 1,69 euros par mois. La facturation se fait ainsi tous les 25 mois, sans hausse de prix après le premier versement et une offre satisfait ou remboursé sur 30 jours.En ce qui concerne les avantages, ce VPN se démarque par le fait de pouvoir enregistrer et utiliser son compte sur un nombre illimité d'appareils à la fois. Idéal quand on est nombreux à la maison et que tout le monde a besoin de l'application sur son smartphone, son PC, sa Smart TV, sa tablette...Le service supporte aussi jusqu'à 15 bibliothèques Netflix, là encore plus généreux que chez beaucoup de concurrents. Il est possible de rejoindre plus de 1040 serveurs situés dans plus de 61 pays. Pas enregistrement des logs, option pour couper automatiquement internet quand le VPN est désactivé, bloqueur de traqueurs et logiciels malveillants... SurfShark VPN est aussi une solution de sécurité intéressante.