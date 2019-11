🔥 Free mobile : la vente privée chez Veepee est lancée !

Vente privée Free : un Xiaomi Mi A3 offert !

Forfait mobile Free 100 Go : un max de datas

100 Go en très haut débit 4G/4G+

Les appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et vers les mobiles des Etats-Unis, Canada, Chine et DOM

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

Depuis l'Europe/DOM/Etats-Unis/Canada/Afrique du Sud/Australie/Nouvelle-Zélande et Israël : appels et SMS illimités vers ces destinations et la France métropolitaine, 25 Go d'internet mobile par mois

Créez un compte Veepee pour profiter de l'offre Free mobile

Fin du suspense concernant cette vente privée Free sur le site Veepee. On sait désormais ce qui se cache derrière ce bon plan.Ainsi, pour toute souscription au forfait Free 100 Go à 19,99€/mois avec un engagement de 24 mois, l'opérateur vous offre un Xiaomi Mi A3 dans sa version 64 Go, d'une valeur de 199€. Pour profiter de cette offre, vous devrez créer un compte sur Veepee . A ce sujet pas d'inquiétude, l'inscription est très rapide et surtout totalement gratuite.Autre information importante, si vous êtes déjà un abonné Freebox, vous bénéficiez d'une réduction de 4€ sur le forfait Free 100 Go, le prix passant alors à 15,99€ par mois.Notez bien que cette offre est valable du 14 au 19 novembre 2019 pour une nouvelle souscription exclusivement sur veepee.fr. Elle est réservée aux membres Veepee, à l'exclusion des membres ayant déjà bénéficié d'une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.Prenons quelques instants pour préciser les caractéristiques de ce forfait mobile. Ainsi, pour 19,99€ par mois, Free vous propose :Avec ce forfait 4G, si Free s'adresse à tout le monde, il répond avant tout aux besoins des "datavores" qui ont tendance à engloutir les datas en quelques jours.