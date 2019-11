🔥 Nintendo Switch et Switch Lite en promo chez Rakuten

Ces 2 Nintendo Switch n'attendent pas le Black Friday

La Nintendo Switch est sans doute la console du moment. À la fois console de salon et console portable, ce superbe appareil pourra vous divertir chez vous comme dans les transports en commun. Juste avant le lancement du Black Friday, Rakuten a décidé de casser ses prix pour les deux modèles actuellement disponibles sur le marché. Nous préciserons les spécificités de chaque version puisque de réelles différences existent. Quel que soit votre choix, vous aurez accès à un catalogue de jeux vraiment complet, avec des titres à destination des petits comme des grands.Rakuten mettra la livraison gratuite à votre disposition. De plus, chaque achat vous rapportera une remise à utiliser sur vos prochaines commandes. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire gratuitement au Club Rakuten . Nous préciserons le montant de ces remises dans les paragraphes qui vont suivre.Commençons avec la Nintendo Switch Lite disponible à 190,99€. Elle vous donnera accès à un bon d'achat d'une valeur de 38,20€. Ce modèle fonctionne uniquement pour le jeu portable. En effet, il est impossible de brancher la console sur un autre écran. Elle est également dépourvue des manettes Joy-Con détachables et des vibrations HD. Cependant, la Switch Lite est moins chère, plus légère et plus ergonomique que la version de base. De plus, l'autonomie de la batterie est plus importante puisqu'elle est dédiée au jeu nomade.La quasi-totalité du catalogue est compatible. Il existe hélas quelques rares exceptions comme Super Mario Party, 1-2 Switch, Just Dance et Nintendo Labo qui ne fonctionneront pas à moins d'acheter une paire de Joy-Con à part. Donc, si vous pensez jouer exclusivement en mode portable, la Nintendo Switch Lite est une très bonne alternative.Terminons avec la Nintendo Switch classique à 269,99€. Elle vous rapportera 54€ de remise valable sur vos futures commandes. Il s'agit du modèle de base qui fonctionne aussi bien en mode portable que sur un téléviseur. Le pack contient tout le nécessaire avec une paire de Joy-Con, le dock accompagné d'un câble HDMI pour relier la console à un écran, un adaptateur secteur et des dragonnes.Comme pour le bon plan précédent, aucun jeu n'est compris dans ce bundle. Vous pourrez tout de même passer par l'eShop, depuis le menu de la machine, pour télécharger des démos, free-to-play et autres exclusivités. Cette fin d'année est riche en nouveautés avec la sortie de Luigi's Mansion 3 ou encore celle de Pokémon Épée / Bouclier le 15 novembre. 2020 réserve aussi de belles surprises !Vous pouvez également retrouver notre top 10 des meilleurs jeux Nintendo Switch . De plus, notre guide des meilleurs accessoires pour Nintendo Switch vous aidera à protéger de manière optimale votre nouvelle console de jeu.