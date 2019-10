Nintendo Switch et Switch Lite en promo chez Rakuten !

Les Nintendo Switch en promo chez Rakuten avant le Black Friday

Décidément, il est impossible d'arrêter Rakuten en ce moment. L'enseigne a appliqué de grosses réductions sur de nombreux produits high-tech. Vous l'avez sans doute compris, la Nintendo Switch est concernée par ces rabais importants. Pour les exemplaires qui vont suivre, sachez que la livraison à domicile sera à chaque fois offerte. Cependant, il vous faudra patienter entre 8 et 12 jours ouvrés avant de recevoir la console. Enfin, Rakuten oblige, un bon d'achat utilisable sur vos futures commandes sera mis à votre disposition une fois l'article acheté.Via cette courte sélection, nous allons mettre en avant la Nintendo Switch et la toute récente Nintendo Switch Lite. Ainsi, vous trouverez forcément une offre qui s'adaptera à votre budget. Passons tout de suite au contenu de ces bons plans.Commençons avec la Nintendo Switch à 269,99€. Vous recevrez 27€ de remise pour vos prochains achats. Il s'agit de la console classique équipée de ses Joy-Con détachables rouge et bleu. La machine est accompagnée de sa station qui vous permettra de jouer sur votre téléviseur. Tout le nécessaire pour faire fonctionner la Switch est compris dans ce pack (dragonnes, câble HDMI, adaptateur secteur). Hélas, aucun jeu n'est proposé dans ce bundle. Vous aurez tout de même la possibilité de récupérer des démos gratuites et autres free-to-play directement via la boutique en ligne de Nintendo. Pour savoir quel(s) jeu(x) vous procurer, n'hésitez pas à consulter notre sélection des 10 meilleurs jeux switch Enfin, voici la Nintendo Switch Lite à 194,99€. La remise utilisable sur vos futurs paniers est de 19,50€. La console arbore sa magnifique robe turquoise. Rappelons que ce modèle est uniquement dédié pour jouer en mode portable. Vous ne pourrez pas relier cette Switch à un téléviseur ou bien détacher les fameux Joy-Con. Elle est aussi plus petite et plus fine par rapport à la console de base. Du fait de son utilisation exclusivement nomade, certains jeux (très peu) pourraient aussi ne pas être compatibles. Vous pouvez retrouver notre test dédié à la Nintendo Switch Lite Cette sélection est déjà terminée. Foncez vous faire plaisir avec ces promotions à destination de la Nintendo Switch.