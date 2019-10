Black Friday en avance? L’hébergement de votre site web pour moins de 1€ par mois chez Hostinger

L'offre hébergement web basique pour 0,80€/mois

L'offre hébergement web premium à moins de 3€/mois

Que vous soyez jeune entrepreneur à la conquête du web ou que vous souhaitiez réaliser le blog de vos rêves, il faudra forcément que vous fassiez appel à un hébergeur web. Pour partir sur des bases saines et solides, ne prenez pas de risque et dirigez-vous vers une marque d'hébergement fiable et performante. Dans ce Bon Plan, on vous parle de l'entreprise Hostinger, une référence dans le domaine de l'hébergement.En ce vendredi d'octobre, l'éditeur lituanien fait trembler la concurrence en proposant son offre d'hébergement 90 % moins chère que d'ordinaire. Alors, si vous attendiez un coup de pouce pour vous lancer dans l'aventure, c'est désormais chose faite ! Cette offre est donc conçue pour héberger un site web associé à une adresse mail et vous donne également accès à 100 Go de bande passante. Cette solution est idéale pour un site de petite taille voire de taille moyenne.Si vous n'en êtes pas à votre premier site web ou que vous avez un projet plus ambitieux, Hostinger vous propose une seconde offre qui sera alors plus adaptée et qui est elle aussi en promotion. L'hébergement Premium est ainsi accessible à partir de 2.95€ par mois au lieu de 11.95€ habituellement. En choisissant cet abonnement, vous bénéficierez d'un nom domaine ainsi que d'une bande passante illimitée, mais aussi d'un espace de stockage de 20 Go sur SSD et de bases de données MySQL en accès illimité.Pour permettre à ses clients de se rendre compte par eux-mêmes si ce forfait d'hébergement convient parfaitement à leur projet web, Hostinger offre une garantie d'un mois pendant lequel il est possible demander le remboursement de l'offre Premium.Avec Hostinger, vous optez pour un hébergement web efficace, simple et pas cher. Une (très) bonne affaire à partager d'urgence.