🔥 Bon plan pCloud : derniers jours pour profiter de -20% sur l'offre Premium Plus + Crypto

Le service Premium Plus en promo

Une offre Crypto elle aussi à -20%

Le service de stockage pCloud permet de conserver tous vos fichiers personnels, photos, vidéos, documents etc., de manière totalement sécurisée. Bénéficiant ces jours-ci d'une réduction de -20%, l'abonnement au pCloud Premium 2 To coûte seulement 76.7€ au lieu de 95.88€, et ce, pour une année entière. Avec une telle capacité de stockage, vous ne risquez pas de voir votre espace rempli de si tôt.L'accès à pCloud est très facile et se partage équitablement avec toute votre famille. Que vous utilisiez un Mac ou que votre système d'exploitation soit sous Windows ou GNU/Linux, les services de pCloud fonctionneront de la même manière. Vos fichiers sont également facilement accessibles depuis votre smartphone. En optant pour pCloud Premium Plus, vous êtes assuré de bénéficier de la meilleure assistance du service en ligne. Si vous n'êtes pas convaincu, pas de panique, vous avez 10 jours pour le faire savoir à pCloud et vous faire tout simplement rembourser.Pour vos données les plus sensibles telles que des documents professionnels, ou pour les contenus auxquels vous tenez comme à la prunelle de vos yeux, comme une création vidéo, ou encore des photos personnelles, enfin, tout fichier que vous ne voulez ni perdre, ni vous faire voler, vous pouvez opter pour l'offre crypto.Pour 38.30€ de plus, vous obtenez une sécurité maximale grâce un cryptage renforcé. Le cryptage est également accru côté client. Votre identité ne sera pas accessible au niveau du serveur, pour que vous puissiez ainsi bénéficier d'une vraie confidentialité. Cette offre coûte en ce moment seulement 115€ au lieu de 143,76€ pour un an. L'offre Crypto du pCloud Premium Plus est elle aussi remboursable à votre demande sous 10 jours.Avec ces deux offres promotionnelles sur un service cloud de qualité, c'est le bon moment pour tester le stockage en ligne sécurisé !