🔥 Bon plan : la BitdefenderBOX 2 pour sécuriser votre maison connectée à seulement 149,99

Le boitier qui sécurise tous vos objets connectés

Plus qu'une protection antivirus

Une solution de cybersécurité tout-en-un pour seulement 149,99€

La Bitdefender BOX, ici dans sa version 2 bien plus convaincante que la première, n'est ni plus ni moins qu'un hub de sécurité destiné à protéger efficacement tous les appareils de la maison reliés à internet. En analysant votre réseau, elle vous apporte une sécurité multicouche aussi bien pour vos ordinateurs, smartphones et tablettes que pour tous les autres objets connectés (console de jeux, smart TV, etc.).Relativement simple d'utilisation puisque qu'elle peut se gérer entièrement depuis une application dédiée sur smartphone (Bitdefender Central), la Bitdefender BOX est également simple à installer et à configurer, que ce soit sur le routeur de votre FAI ou votre propre routeur. Notons que Bitdefender BOX est également configurable comme un routeur sécurisé autonome.N'impactant que de façon minime la vitesse de votre connexion internet grâce à son processeur dual-core et sa technologie Wi-Fi MU-MIMO ainsi que ses algorithmes d'optimisation du trafic, la Bitdefender BOX vous permettra d'avoir le contrôle et de gérer de nombreux paramètres dès son installation. Avec ses multiples couches de sécurité comme la prévention des exploits ou la protection contre les attaques par force brute, elle analyse en continu le trafic des appareils IoT et est capable de détecter et bloquer les vulnérabilités et les comportements anormaux grâce à ses algorithmes dePlus qu'une protection antivirus, cette box vous permet de gérer et recevoir des notifications instantanées pour tous vos appareils, elle assure une protection optimale de vos données grâce à un système de prévention des fraudes et phising ainsi qu'une navigation sécurisée et une protection des données sensibles. En outre, parmi ses nombreuses fonctionnalités, on retrouve des services de confidentialité tel que le filtrage de contenu, le contrôle parental avancé, mais aussi le VPN de Bitdefender. Enfin, une protection locale peut aussi être installée sur tous vos appareils afin d'être protégé même durant vos déplacements.Bitdefender BOX s'annonce comme une solution de cybersécurité performante et complète et, qui plus est, relativement accessible grâce à sa simplicité d'utilisation. Disponible actuellement à 149,99€ au lieu de 199,99€, un tarif qui inclut la 1ère année d'abonnement, il vous en coûtera par la suite 99 € par an pour renouveler votre abonnement et continuer à profiter des bienfaits de cette solution de sécurité novatrice.