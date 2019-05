🔥 Notre sélection de 5 accessoires Switch à petit prix

Voici nos 5 accessoires à petit prix pour la Nintendo Switch

Si la Nintendo Switch connaît un succès époustouflant seulement deux après son lancement (plus de 33 millions d'unités vendues dans le monde tout de même), ce n'est pas pour rien. Le mélange entre une console de salon classique et une machine totalement nomade a fait mouche. Ajoutez à cela un catalogue varié avec des exclusivités marquantes, commeet, des titres indépendants et beaucoup de free-to-play comme l'incontournable Fortnite pour obtenir la recette parfaite pour tous les joueurs.Ainsi, nous avons écumé quelques sites spécialisés dans la vente en ligne comme Amazon, la Fnac ou encore Cdiscount afin de débusquer les meilleures promotions sur des accessoires pensés pour la Switch. Comme toujours, nous vous renvoyons sur la page de chaque article afin de prendre connaissance des modalités concernant la livraison ainsi que le paiement. Ce qui est certain, c'est que vous allez avoir le choix.Dans la liste ci-dessous, vous trouverez les grands classiques comme un étui pour transporter la console avec ses périphériques, une manette filaire, un grip de recharge ou encore une sacoche de voyage. Les tarifs ont bien évidemment été cassés pour l'occasion, alors n'hésitez pas une seule seconde car les promotions ne dureront pas éternellement. Voici la sélection.Comme vous avez pu le constater, nous avons pioché des accessoires variés afin que votresoit entièrement fonctionnelle et facile à transporter. Cependant, si vous êtes à la recherche du pack ultime, nous vous conseillons vivement(notez qu'il s'agit d'une précommande et que la mise en vente se fera le 5 juillet 2019). Il comprend beaucoup d'éléments comme un étui de transport, 2 protections d'écran, 8 sticks de protection, un boîtier pour ranger jusqu'à 24 jeux, un support de console pliable, 2 raquettes de tennis, 2 volants, 2 supports manettes et un étui rigide. Bref, le combo parfait pour un équipement au top !