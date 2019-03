🔥 Bon Plan : Smartphone Samsung Galaxy S8 64 Go version US à 269,99€ au lieu de 709€

Un smartphone toujours au top

Malgré ses deux ans d'âge, le Galaxy S8 est toujours un excellent mobile à l'heure actuelle. Avant de nous lancer dans les caractéristiques de ce modèle, il est important de préciser que l'exemplaire commercialisé par eBay est une version US. La grosse différence vient du processeur qui est un Exynos 8895 pour le modèle international contre un Qualcomm Snapdragon 835 pour la version US. Ces deux modèles opèrent aussi sur des fréquences radio différentes.Ceci étant dit, les autres spécificités techniques ne changent pas. Nous retrouvons un écran Super AMOLED de 5.8 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Il embarque 4 Go de mémoire vive, 64 Go d'espace de stockage et une batterie 3000 mAh qui pourra tenir pendant deux jours pour une utilisation standard du mobile. Pour ce qui est de la photo, il possède un capteur arrière 12 mégapixels pour réaliser des vidéos en 4K et un capteur frontal pointant à 8 mégapixels.La livraison est offerte par eBay en France. Comme toujours avec ce site de vente en ligne, vous pouvez être remboursé sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait de votre achat. Les frais de retour seront à votre charge.