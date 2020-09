Pack Xiaomi Redmi Note 9S 64 Go avec coque et protection verre trempé à 229€

Avant de passer aux principales caractéristiques, il faut savoir que le Redmi Note 9S est débloqué et compatible tous opérateurs.

Ce smartphone de la marque chinoise est équipé d'un écran tactile FHD+ de 6,67 pouces (résolution 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et d'une batterie de 5020 mAh (compatible charge rapide).



La partie photo se compose d'un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.



Du côté de la connectique, le port USB Type-C, le Bluetooth 5.0, la reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes et la prise pour casque micro sont de la partie.