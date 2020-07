Soldes : la Samsung Galaxy Tab A 2019 au prix cassé de 149€ chez Rue du Commerce

C'est Rue du Commerce qui est en première ligne à l'occasion de cette promotion valable pendant les soldes d'été 2020. Vous profiterez donc d'une remise immédiate de 20€. Le retrait en point relais est gratuit et comptez 4,99€ supplémentaires pour recevoir la commande à votre domicile. Si vous deviez vous séparer de la tablette dans la première année suivant l'achat, Rue du Commerce vous la reprendra à 80% de sa valeur actuelle, soit 119,20€. Le paiement en quatre fois est disponible et la garantie est valable pendant deux ans.

Passons en revue les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab A qui est équipée d'un écran 10,1 pouces avec une définition atteignant 1920 x 1200 pixels. Un processeur Exynos 7904 est de la partie, épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD).

Les performances de ce modèle vous permettront donc de naviguer confortablement sur internet et entre les applications. Quelques jeux vidéo pourront également tourner mais les plus gourmands risquent de faire souffrir votre tablette.