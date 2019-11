Apple iPhone Xr à moins de 600€ chez Cdiscount

Un smartphone star conçu pour le grand public

Des possibilités infinies pour jouer, communiquer et travailler

On ne présente plus l'iPhone Xr. Le smartphone d'Apple est un véritable succès dans le monde. Le constructeur a intégré dans ce modèle ses toutes dernières innovations pour offrir le plus de fonctionnalités possibles et proposer une expérience sans précédent.L'écran est la première chose qui saute aux yeux en ayant en main l'iPhone Xr. Apple a tiré un trait sur le bouton d'accueil et a préféré une dalle bord à bord de 6,1 pouces, avec une encoche qui cache le capteur FaceID. Ce dispositif d'authentification faciale vous permet sans toucher l'écran de déverrouiller votre smartphone ou de payer chez les commerçants avec le système Apple Pay.Le smartphone possède également un appareil photo 12 mégapixels grand angle, vous permettant de capturer chaque instant de la plus belle des manières. L'appareil est très polyvalent, même dans des conditions de basse luminosité, et est seconde par un flash dans l'obscurité.Pour le reste de la fiche techniques, l'iPhone Xr est porté par un processeur A12 Bionic, l'une des puces les plus puissantes intégrées à un smartphone, toutes marques confondues. La navigation dans le système est fluide en permanence et le processeur traite également des processus d'intelligence artificielle en arrière-plan pour par exemple classer vos photos selon la date et le lieu, ou encore apprendre de votre frappe au clavier.L'iPhone Xr est un monstre de puissance vous accompagnant au quotidien et grâce à Cdiscount, il devient encore plus abordable. À seulement 599€, c'est définitivement le moment de craquer !