Bon plan Apple : chute de prix pour l'iPhone XS chez Amazon

Nous en avons déjà terminé avec les modalités, alors passons tout de suite aux caractéristiques techniques de cet iPhone XS. Il est pourvu d'un superbe écran OLED de 5,8 pouces avec une définition de 2436 x 1125 pixels. La dalle est très agréable à regarder. Du côté des performances, vous pourrez compter sur la présence d'un processeur A12 Bionic accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Toutes les tâches s'effectueront avec une fluidité optimale. Aussi, les jeux à télécharger sur l'App Store tourneront à merveille sur ce mobile.

Si vous aimez voyager, l'iPhone XS est le compagnon idéal pour réaliser de somptueux clichés. En effet, un double capteur 12 mégapixels avec objectif stabilisé + 12 mégapixels avec téléobjectif est placé dans son dos. Vos photos seront donc parfaites en plein jour comme dans la pénombre. En frontal, un ultime module de 7 mégapixels se chargera de vos selfies. Sachez aussi que l'autonomie de la batterie est d'environ une journée. Enfin, ce modèle est certifié IP68, ce qui le protège contre les immersions de 30 minutes à deux mètres de profondeur. Il ne craint pas la poussière non plus.

Plus d'un an et demi après sa sortie, l'iPhone XS est toujours aussi irréprochable. Il ravira tous les amoureux de la marque à la pomme et contentera la plupart des amateurs de nouvelles technologies. Bref, il s'agit d'un superbe smartphone qui vous accompagnera au mieux chaque jour de la semaine.