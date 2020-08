Le Samsung Galaxy S20 plus abordable que jamais durant les Soldes

Dévoilé au grand public au cours du mois de février 2020, le Samsung Galaxy S20 est un smartphone tournant sous le système d'exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2).

Il est doté d'un écran Dynamic AMOLED Infinity de 6,2 pouces (résolution Quad HD+ de 3200 x 1440 pixels), d'un puissant processeur Exynos990, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go de ROM (extensible jusqu'à 1 To par carte MicroSD) et d'une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide.



Avec cette configuration, vous êtes sûr et certain d'avoir un téléphone qui qui ne ralentira pas.