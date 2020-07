Soldes : la trottinette électrique Xiaomi M365 Pro en forte baisse avec ce code promo

À l'inverse de la M365 (sa petite sœur), la M365 Pro peut être connectée à un smartphone via une application téléchargeable sur iOS et Android. Cela vous permet d'allumer votre trottinette à distance, de mettre à jour son logiciel, d'afficher les statistiques telles que le kilométrage, l'autonomie restante et la vitesse en temps réel, et d'activer le régulateur de vitesse.