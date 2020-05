French Days 2020 : 5 offres à prix totalement cassé sur Acheter sur Google

L'édition 2020 des French Days a dévoilé son lot de promotions dans le domaine de la haute-technologie. Dans cette sélection, nous avons répertorié 5 offres à prix totalement cassé sur la plateforme Acheter sur Google. Les produits présentés ci-dessous sont destinés à ceux et celles qui ont un budget plus ou moins important. Suivez le guide !

French Days : 10% de réduction sur Acheter sur Google grâce à un code promo

C'est donc la plateforme Acheter sur Google qui s'occupe de ces réductions dans le cadre des French Days 2020. Vous aurez ainsi la possibilité de faire pas mal d'économies au niveau du mode de paiement. En effet, le site marchand met en place un coupon promotionnel permettant d'obtenir 10% de remise sur un tas de produits. Le code en question est le suivant : FRENCHDAYSMAI20. Valable jusqu'au lundi 1er juin 2020, il sera à cocher au cours de l'étape du panier.



Pour cette sélection, 5 produits high-tech plus ou moins connus du grand public et en provenance de plusieurs marques ont attiré notre attention.

Écouteurs sans fils, smartphones & casque audio : 5 produits high-tech pour tous les budgets !

Commençons par le l'iPhone XS d'Apple vendu à 629,10 euros. Ce smartphone de la marque à la pomme dispose essentiellement d'un écran OLED de 5,8 pouces (définition de 2436 x 1125 pixels), d'un processeur A12 Bionic, de 4 Go de mémoire vive, de 64 Go de stockage interne, d'une batterie de 2658mAh, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 7 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple iPhone XS qui a eu une belle note de la part de la rédaction Clubic.

Pour le deuxième produit, passons à l'excellent Xiaomi Note 10 qui est à 450,49 euros.

Le Mi Note 10 du constructeur chinois est le premier smartphone disposant de 5 capteurs photo (dont un impressionnant 108 MP). Puissant et doté d'un écran AMOLED de 6.47 pouces à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, il ne laissera personne indifférent. Du côté des autres caractéristiques, on retrouvera un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 5260 mAh (compatible charge rapide). Pour toute autre information complémentaire, vous pouvez consulter notre post associé au test du Xiaomi Note 10.



Du côté des casques audio, voici le Beats EP à seulement 44,99 euros.



Proposé dans un joli coloris blanc, ce casque plaira surtout aux Apple addicts puisqu'il est compatible avec l'ensemble des iPhone, iPod et autres iPad. L'appareil est notamment doté d'une acoustique de précision, d'un son riche et clair et d'une structure en inox (solide et légère). Equipé d'un câble RemoteTalk, le futur acquéreur aura la possibilité de contrôler sa musique ou de répondre à un appel avec la voix.

Pour notre avant-dernier produit, nous vous proposons le Samsung Galaxy Note 10 Lite à 404,10 euros. L'excellent smartphone du géant coréen livré avec un stylet est équipé d'un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces (avec une définition de 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9810, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par microSDXC) et d'une batterie de 4 500 mAh compatible charge rapide.



Pour la photo, les passionnés du 8ème art retrouveront essentiellement un triple capteur photo (12 MP + 12 MP + 12 MP) et un capteur secondaire de 32 MP.

Enfin, terminons notre sélection de 5 offres à prix totalement cassé sur Acheter sur Google avec les fameux AirPods Pro. Les célèbres écouteurs d'Apple sont en ce moment au prix imbattable de 219,60 euros. Ils ont la particularité de bénéficier de la réduction active du bruit pour un son profondément immersif. Ces petits accessoires sont résistants à l'eau et à la transpiration, et sont fournis avec trois tailles d'embouts fuselés en silicone souple. Vous avez la possibilité de configurer les écouteurs avec les appareils Apple et vous avez un accès rapide à Siri. Du côté de l'autonomie, ils bénéficient de plus de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil.